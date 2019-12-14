РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Резиденцию главного зимнего волшебника открыли в городском парке подмосковного Красногорска в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В городском парке Красногорска в субботу состоялся праздник, посвященный открытию зимнего сезона и зажжению огней на новогодней елке.

«Сегодня мы впервые открываем резиденцию Дедушки Мороза. Дети читают стихи, песни поют, получают подарки», - сказала глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Она добавила, что возле резиденции лежит настоящий снег, который на радость детворе привезли с лыжного стадиона «Зоркий».

Директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун пояснил, что в резиденции Деда Мороза будут проходить новогодние мастер-классы.

15, 21, 22 и с 26 по 30 декабря резиденция будет работать с 14:00 до 17:00.

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