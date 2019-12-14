РИАМО - 14 дек. Мокрый снег и ледяной дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 15 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в воскресенье пройдет снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь», – написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидается не по сезону теплая погода, температура будет превышать климатическую норму на 5-8 градусов.

В воскресенье температура повысится до плюс 3 градусов. Теплым с осадками также будет и предстоящий понедельник.

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