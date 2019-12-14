РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В Центральной детской библиотеке подмосковного Подольска с 3 января 2020 года начнут перерегистрацию читателей, поэтому для детей младше 14 лет при первом посещении в Новом году понадобится паспорт родителей, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница библиотеки.

«С 3 января 2020 года в Центральной детской библиотеке Подольска начинается перерегистрация читателей. Детей, не достигших 14 лет, в первое посещение после Нового года перерегистрируют родители, с собой у них должен быть паспорт. Можно сделать это на новогодние каникулы, библиотека будет работать 3, 4, 5 и 9 января с 10:00 до 18:00», - сказала сотрудница.

По ее словам, всего в библиотеку записано около 5 тысяч читателей от 4 лет и старше, включая пенсионеров. Перерегистрация читателей старше 14 лет также будет проходить по паспорту.