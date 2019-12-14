РИАМО - 14 дек. Сборная команда России по хоккею выиграла у чехов в матче Кубка Первого канала, победу россияне одержали с серии буллитов, сообщает Газета.ru.

«Встреча, прошедшая в Москве на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Андрей Кузьменко, Михаил Григоренко и Игорь Ожиганов», – говорится в сообщении.

В российские ворота шайбы забросили Лукаш Седлак, Томаш Филиппи и Гинек Зогорна.

В заключительном матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная встретится с командой Финляндии, а чехи – со Швецией.