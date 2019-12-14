РИАМО - 14 дек. Из-за выступления группы «Звери» на стадионе «ВТБ Арена» на станциях московского метро «Динамо» и «Петровский парк» могут ограничить вход и выход для пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Начало концерта в 20:00. Удобнее всего добираться до стадиона через станции «Динамо» и «Петровский парк» (8А, 11).

«По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», - уточняется в сообщении.

Билеты для возвращения с концерта зрителям посоветовали купить заранее, так как это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия. Оплатить проезд в метро можно банковской картой на турникетах, отмеченных стикерами.