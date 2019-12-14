РИАМО - 14 дек. На следующей неделе территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) Москвы проведут концерты, экскурсии, мастер-классы, игры, чайные церемонии и викторины, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Центр социального обслуживания «Московский» (Московский, 3-й микрорайон, строение 2а) 16 декабря отметит День чая. Всех гостей ждут чаепитие и танцы.

«ТЦСО «Беговой» (улица Правды, дом 1/2) приглашает на День чая «Чай не пил — какая сила!». Гостям расскажут о чайных традициях в разных странах. Кроме того, для них подготовят музыкально-развлекательную программу», - говорится в сообщении.

В этот же день в ТЦСО в Зеленограде (корпус 205А) пройдет концерт, на котором можно будет принять участие в новогодних играх и потанцевать. В ЦСО «Головинский» (Магистральный переулок, дом 7, корпус 2) пройдет семейный вечер игры в «Мафию».

В филиале «Левобережный» ТЦСО «Ховрино» (Беломорская улица, дом 1) 17 декабря состоится музыкально-интерактивная программа «Новый год стучит в окно», а в семейном центре «Коптево» (проезд Черепановых, дом 44) - мастер-класс по изготовлению новогодних подарков.

18 декабря в ТЦСО «Бутово» (улица Старокачаловская, дом 3, корпус 1) состоится концерт ансамбля «Сударушки» «Победа в битве под Москвой». Филиал «Западное Дегунино» ТЦСО «Бескудниково» (улица Ивана Сусанина, дом 2/1) приглашает на мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи.

Также 18 декабря в филиале «Сокол» ТЦСО «Беговой» (улица Сальвадора Альенде, дом 1) команды столичных районов сыграют в «Что? Где? Когда?». Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» (Зеленоград, корпус 1124) организует шоу «Битва кулинаров».

Филиал «Теплый Стан» ТЦСО «Ясенево» (улица Теплый Стан, дом 9, корпус 9) 19 декабря проведет спортивное мероприятие «Волонтеры — это здорово» в честь Дня волонтера. А центр соцпомощи семье и детям «Сокол» (Песчаный переулок, дом 10, корпус 1) - новогодний праздник «В гостях у Деда Мороза».

Филиал «Преображенское» ТЦСО «Сокольники» (улица Халтуринская, дом 18) 19 декабря приглашает всех желающих на концерт классической музыки «Встреча с прекрасным». ТЦСО «Ховрино» (улица Флотская, дом 15, корпус 1) проведет виртуальную экскурсию «Легенды и мифы московских бульваров. Яузский бульвар. Женские образы в портретах Карла Брюллова».

20 декабря ТЦСО «Зеленоградский» (Зеленоград, корпус 205а) проведет занятие по музыкотерапии. А филиал «Печатники» ТЦСО «Кузьминки» (1-я Курьяновская улица, дом 35) приглашает на «Танцплощадку 1970–1990-х».