РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Порядка 3 тысяч метров световых гирлянд украшают городской парк подмосковного Красногорска, сообщил директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

В субботу в городском парке Красногорска состоялся праздник в честь зажжения огней на новогодней елке.

«В этом году мы украсили парк яркими переливающимися разноцветными гирляндами. На весь парк у нас ушло более 3 тысяч метров», - сказал Ковтун.

Он добавил, что праздничное убранство есть по всей территории парка, а не только в центральной части.

«Все посетители смогут насладиться красотой парка в зимнее время», - подчеркнул Ковтун.

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