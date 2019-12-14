РИАМО - 14 дек. Ученые из Австралии заявили, что без научных достижений современности, в частности, медицины, люди жили бы намного меньше, сообщает Газета.ru.

«По словам ученых, максимальный «естественный» срок жизни человека составляет 38 лет», - говорится в сообщении.

Они пояснили, что выводы сделаны на основе методики для определения продолжительности жизни людей, заложенной на генном уровне.

Эксперты отметили, что данные результаты получили озадачивающими, так как срок «естественной» продолжительности жизни оказался намного короче, чем среднестатистическая продолжительность жизни человека сейчас (72 года).