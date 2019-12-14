РИАМО - 14 дек. В субботу 18 ребят из Балашихи заняли призовые места в четырех возрастных категориях в городской олимпиаде по ментальной арифметике, сообщила «РИАМО в Балашихе» председатель оргкомитета Светлана Поспелова.

В мероприятии, которое состоялось в субботу на базе балашихинской частной школы «Успех», приняло участие 58 детей из Балашихи, Москвы и Владимира. Суть методики – в умении складывать огромные числа в уме, используя ментальный счет. Олимпиада состояла из двух этапов, по 7 минут каждый. В первом ребята считали при помощи специальных счет-соробана, а во втором - складывали большие числа в уме.

«Городской округ представляли на олимпиаде около 30 ребят, занимающихся по этой методике в трех школах микрорайона Железнодорожный и Балашихи: «Абакус-центр Балашиха», «IAMA», «Успех». Призовые места победителей олимпиады распределились по четырем возрастным категориям, и в большинстве из них наши ребята стали абсолютными лидерами», - сказала Поспелова.

Она добавила, что первые места в своих категориях завоевали Глеб Грибов, Матвей Мальков, Ара Карамян, Александра Воробьева, Сергей Милованов, Елизавета Лайкова. Второе место у Ильи Филатова, Никиты Репина, Арама Айрапетяна, Кристины Столяровой, Алины Балуковой, Тимура Белоусова. Третье место получили Анна Душанина, Марина Кострикова, Тигран Оганнисян, София Фокша, Анна Карпичкова, Андрей Маргунов. Каждый из них получил победные кубки, медали и книги. Всем участникам олимпиады сертификаты.

Городская олимпиада будет проводиться ежегодно и является отборочным туром на региональную олимпиаду, которая состоится в феврале 2020 года в школе «Успех» в Балашихе.

В России эту уникальную методику IAMA внедрили 10 лет назад. Методика обучения устному счету благодаря формированию образа числа, а не стандартному языку, дает лучшее понимание самой сути числа.

Дети обучаются технике счета на специальных японских счетах соробан. Передвигая косточки пальцами, они активизируют отделы головного мозга, отвечающие за развитие речи. Потом дети переносят образ числа на соробане в воображение, развивая тем самым правое полушарие.