РИАМО - 14 дек. На пяти площадках столичного фестиваля «Путешествии в Рождество» гости смогут узнать о том, как отмечали зимние праздники много веков назад в Европе и России, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Энтузиасты истории и реконструкторы поделятся с гостями старинными рецептами, помогут им освоить секреты различных ремесел, пригласят поиграть в подвижные и настольные игры и поучаствовать в интерактивных спектаклях», – говорится в сообщении.

На улице Городецкой праздник можно отметить вместе с европейскими крестьянами и ремесленниками XIII-XV веков. На площадке можно научиться наносить узоры на ткань, мастерить восковые свечи, узнать рецепты средневековой медицины. Гостям также предложат написать рождественские поздравления гусиным пером и чернилами. Кроме того пройдут мастер-классы по приготовлению популярных в Средневековье блюд.

На улице Перерва средневековое Рождество будут праздновать в замке феодала. Помимо представлений, гостям этой площадки предложат приготовить яства для пира, оценить аутентичную посуду и столовые принадлежности, поучаствовать в лекции о популярных в Средневековье напитках, сразиться в средневековой игре – кубб.

«На Ореховом бульваре гости окажутся в мире сказок братьев Гримм – таком, каким его представляли в XIX веке. Гензель и Гретель, Красная шапочка, Мальчик-с-пальчик и другие сказочные персонажи оживут в местном интерактивном театре, под аккомпанемент живой музыки. Актеры и ведущие пригласят поучаствовать в постановках всех желающих», – уточняется в материале

Гостей также пригласят попробовать свои силы в средневековых настольных играх – «Алькерк», «Мельница», «Тавлеи» и «Лиса и гуси» или принять участие в пройдут мастер-классах по приготовлению вкусных праздничных блюд и по оформлению елочных шариков.

На улице Матвеевская «вырастет» рождественский Копенгаген XIX века. На площадке будут показывать кукольные спектакли по мотивам «Снежной королевы», «Русалочки», «Принцессы на горошине» и других сказок Ганса Христиана Андерсена. А на мастер-классах можно будет сделать украшения из искусственных цветов, текстильные броши и подушечки для иголок.

В фотозоне «Хижина лапландки» гостям предлагают заглянуть в настоящую юрту, полюбоваться ее убранством и познакомиться с предметами быта.

На Профсоюзной улице праздничные мероприятия посвятят сказкам Пушкина. Для гостей разыграют веселые сценки с участием ряженых и скоморохов, выступят «бродячие музыканты». В «Ремесленных мастерских» можно будет сделать елочные игрушки в виде героев пушкинских сказок, освоить навыки гончарного мастерства и создать расписную деревянную посуду.