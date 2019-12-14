РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В подмосковном Подольске разработали концепцию туристического веломаршрута протяженностью 9,3 километра от железнодорожной станции Подольск до микрорайона Кузнечики, на его реализацию планируют потратить более 136 миллионов рублей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

По поручению губернатора Московской области комитет по строительству и архитектуре администрации Подольска проработал концепцию прохождения туристического веломаршрута от железнодорожной станции Подольск до микрорайона Кузнечики.

«Протяженность веломаршрута составит 9,3 километра. Для его реализации ориентировочно потребуется более 136 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Веломаршрут пройдет по следующим улицам: Екатерининский сквер – улица Барамзиной - парк имени Талалихина – Художественная набережная – улица Федорова – вдоль берега реки Пахра – улица Генерал-Губернатора Закревского (усадьба Ивановское) – Беляевский пляж – улица Беляевская – Красногвардейский бульвар – улица 43-й Армии – улица Академика Доллежаля – бульвар 65-летия Победы – улица Генерала Смирнова – Аллея Героев.

В ноябре 2019 года провели общественные обсуждения по устройству веломаршрута. По результатам обсуждений получили предложения от молодежных и общественных организаций Подольска, которые учтут при дальнейшей разработке проекта.

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