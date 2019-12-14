РИАМО – 14 дек. Из 68 российских фильмов, которые получили государственную поддержку, коммерчески успешными в прокате за 11 месяцев 2019 года оказались лишь восемь, сообщает РБК.

Подсчет произвели на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«В январе-ноябре 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших господдержку, окупились в прокате. В их число вошли такие картины, как «Т-34», «Бабушка легкого поведения 2», «Любовницы», «Трезвый водитель» и «Миллиард», – говорится в материале.

По итогам 2018 года в отечественном прокате окупились девять лент из 54, деньги на которые выделило государство.

Для того, чтобы фильм стал коммерчески успешным, ему необходимо собрать в прокате в два раза больше, чем на него было потрачено, объяснил аналитик кинобизнеса Сергей Лавров.

По его словам, ситуация, когда на десять профинансированных фильмов приходится лишь один успешный – ненормальная.

Лавров считает, что причина провала отечественного кино в прокате заключается в самой системе господдержки – когда коммерческая организация получает субсидию, возвращать ее она не обязана.

Генеральный директор исследовательской компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов выразил мнение, что соотношение, при котором на десять снятых картин прибыльной оказывается только одна, есть и в Голливуде.

По его словам, экономика кинопроизводства предполагает, что один успешный фильм окупит остальные девять неудачных, «поэтому то соотношение, которое мы видим сейчас на российском кинорынке, нормально для индустрии в целом».