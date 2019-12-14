РИАМО - 14 дек. Четвертая новостройка по программе реновации передана под переселение на улице Коминтерна в столичном районе Бабушкинский, переезд начали более 100 семей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москва.

«В новостройку из домов на улице Летчика Бабушкина, дом 8, и улице Коминтерна, дом 2, корпус 1, переселяются 108 семей. Жильцы уже активно осматривают квартиры и приносят первые заявления с согласием на предложенные варианты жилья», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что дом проектировался с учетом потребностей маломобильных групп граждан.

«В новостройке создана безбарьерная среда с функциональными планировками, в доме большие холлы и лифты, расширенные дверные проемы, зоны безопасности, оснащенные тревожной кнопкой. Здесь впервые реализован проект двухкомнатной квартиры для проживания инвалида-колясочника», – подчеркнул он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в 2017 году. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 361 стартовая площадка.