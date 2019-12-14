РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. В Балашихе наградили победителей соревнований по служебно-боевой стрельбе среди подразделений спецназа Росгвардии, первое место завоевали две команды центра специального назначения «Витязь», говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Турнир организовали 13 декабря на полигоне учебного центра «Новский» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск Росгвардии в Балашихе. Участвовало 17 команд.

«Состязание проходило в два этапа. Квалификационное упражнение включало в себя стрельбу из пистолета и автомата. Спецназовцы вели огонь из-за укрытий из разных положений со сменой огневых позиций. По итогам отборочного тура в финал соревнования вышли шесть команд. Они затратили наименьшее время на выполнение упражнения и поразили мишени с максимальной точностью», - говорится в сообщении.

На заключительном этапе спецназовцы выполнили упражнения, максимально приближенные к боевой обстановке при выполнении задач по борьбе с терроризмом. По условиям соревнований каждая группа, двигаясь на бронеавтомобиле, подверглась атаке условного противника. Один из участников получил «ранение», ему оказали первую помощь и эвакуировали на носилках в безопасное место.

После этого спецназовцы заняли укрытия, открыли огонь по мишеням из автоматов со сменой огневых позиций, перемещаясь между ними под прикрытием товарищей. После поражения всех мишеней команды доставили «раненого» в бронеавтомобиль.

Лидерами турнира стали две команды центра специального назначения «Витязь», показав самые высокие результаты в меткости, быстроте и слаженности действий. На третьем месте - команда Федерации тактико-циклической стрельбы. Победителей наградили медалями, грамотами и ценными призами.

Заместитель начальника Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-майор Василий Семин, подводя итоги соревнований отметил, что опыт, полученный на этом турнире, необходимо использовать при подготовке подразделений специального назначения.

Турнир посвящен памяти офицера отряда спецназа «Витязь» капитана Дмитрия Серкова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач в Республике Дагестан и посмертно удостоенного звания Героя РФ.