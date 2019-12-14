РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. Семьи из подмосковных Котельников в рамках акции «Час семейного досуга» в физкультурно-оздоровительном комплексе смогут бесплатно поиграть в шахматы, настольный теннис и другие игры, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Бесплатный «Час семейного досуга» будет проходить в Котельниках еженедельно, начиная со следующего воскресенья (22 декабря - ред.). Теперь в физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Силикат можно будет бесплатно поиграть в шахматы или настольный теннис, футбол или баскетбол, воспользоваться тренажерной зоной», - говорится в сообщении.

Главным условием является то, что участники должны прийти со своей семьей. Акция будет проходить по воскресеньям, кроме 5 января, с 12:00 до 13:30, а также с 3 по 8 января с 18:30 до 20:00.

«Приходите в ФОК в указанное время с паспортом и справкой от врача, разрешающей заниматься физической культурой. Далее регистрируетесь у администратора и получаете доступ к физкультурным активностям», - заключается в материале.