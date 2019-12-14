РИАМО - 14 дек. Неизвестный украл автомобиль Hyundai Creta стоимостью 1,5 миллиона рублей в поселке Калинина городского округа Люберцы, сообщил РИАVО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«13 декабря в 10:15 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1966 года рождения, проживающий в поселке Калинина городского округа Люберцы, с заявлением о том, xnj неизвестный похитил его автомашину Hyundai Creta 2019 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.