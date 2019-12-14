РИАМО – 14 дек. Министерство финансов РФ решило запретить возможность обналичивать «замороженные» в 2014 году пенсионные накопления, сообщает РБК.

Ведомство доработает законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП) после публичного обсуждения. В ранней версии законопроекта была заложена схема обналичивания средств («замороженных» с 2014 года пенсионных накоплений), которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС). Эта схема будет ликвидирована после внесения изменений.

«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода. Это было одно из замечаний, которые предложили НПФ, оно справедливое», - пояснил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

В законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае непредвиденной жизненной ситуации, например, тяжкое заболевание.

«Со стороны государства неправильно держать эти деньги у себя и не давать возможности человеку, например, оплатить дорогостоящее лечение. Это нечестно. Экономически средства ГПП - это средства гражданина», - сказал Моисеев.

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