РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. Около 60 человек в субботу принимают участие в городской олимпиаде по ментальной арифметике в подмосковной Балашихе, в ней участвуют дети из школ округа, а также Москвы и Владимира, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На мероприятии, которое проходит в субботу в частной школе «Успех», присутствовали председатель оргкомитета городской олимпиады по ментальной арифметике в Балашихе Светлана Поспелова, директор частной школы «Успех» Алина Руденко, преподаватели и родители ребят.

«Сегодня мы проводим городскую олимпиаду по ментальной арифметике, в которой принимают участие 58 детей не только из Балашихи, но и из Москвы и Владимира. Городской округ представили около 30 ребят, занимающихся по этой методике в трех школах: «Абакус-центр Балашиха», IAMA, «Успех». Суть методики – в умении складывать огромные числа в уме, используя ментальный счет, иногда помогая себе пальцами», – сказала Поспелова.

Она добавила, что процесс освоения детьми навыков быстрого счета постепенный – от самого простого к самому сложному. Методика обучения устному счету благодаря формированию образа числа, а не стандартному языку, дает лучшее понимание самой сути числа.

Дети обучаются технике счета на специальных японских счетах соробан. Передвигая косточки пальцами, они активизируют отделы головного мозга, отвечающие за развитие речи. Потом дети переносят образ числа на соробане в воображение, развивая тем самым правое полушарие.

«Обучение по данной методике длится три года. При желании ей может научиться любой ребенок. Главное условие – четко выполнять домашние задания, которые научат с детства управлять своим временем. В России эту методику внедрили 10 лет назад», – пояснила Поспелова.

Олимпиада состоит из двух этапов, по 10 минут каждый. В первом этапе ребята отвечают на вопросы при помощи соробана, во втором этапе считают большие числа уже в уме.

Олимпиада завершится вечером. Победителей выберут по четырем возрастным категориям. Они получат кубки, медали и книги, а все участники - сертификаты.

Городская олимпиада будет проводиться ежегодно. Она является отборочным туром на региональную олимпиаду, которая состоится в феврале 2020 года в школе «Успех» в Балашихе.

Первая региональная олимпиада состоялась в Балашихе феврале текущего года. В ней приняло участие более 70 детей из Балашихи, Москвы, Раменского, Подольска, Реутова, Быкова.