РИАМО - 14 дек. На предстоящей неделе в столичных поликлиниках пройдут лекции, на которых можно будет узнать о профилактике катаракты, инсульта, туберкулеза, также можно будет сдать экспресс-анализы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В филиале №4 городской поликлиники №134 в Ясеневе состоится лекция, посвященная профилактике и лечению катаракты, для пациентов старше 40 лет. Врачи расскажут о возрастных факторах риска для зрения и дадут советы, как сохранить здоровье глаз», – говорится в сообщении

Мероприятие пройдет 16 декабря по адресу: Новоясеневский проспект, дом 30, корпус 2. Начало в 13:00.

В этот же день в 18:00 в городской поликлинике №23 (улица Авиаконструктора Миля, дом 6, корпус 1) пройдет занятие в школе здоровья, где расскажут, как отказаться от курения.

Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний обсудят 17 декабря на лекции в филиале №3 городской поликлиники №6 (3-й Новомихалковский проезд, дом 3а). Начало в 13:00.

Детская городская поликлиника №148 (Белореченская улица, дом 26, корпус 1) приглашает 17 декабря в 12:00 на занятие школы для родителей, посвященное вопросам психологической атмосферы в семье после рождения ребенка.

Лекция о здоровом питании при гипертонической болезни состоится 18 декабря в 16:00 в филиале №2 консультативно-диагностического центра №6 (Бескудниковский бульвар, дом 59). В этот же день в 13:00 состоится лекция о режиме дня здорового ребенка в детской городской поликлинике №140 (Митинская улица, дом 34).

В городской поликлинике №19 (Алтайская улица, дом 13) всех желающих ждут 19 декабря в 11:00 в школе профилактики инсульта. В 12:30 в филиале №1 детской городской поликлиники №145 (Алма-Атинская улица, дом 6, корпус 1) прочтут лекцию о профилактике туберкулеза, особенностях противотуберкулезных прививок и их важности для здоровья.

О здоровом образе жизни люди с высоким сердечно-сосудистым риском, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца и цереброваскулярными заболеваниями могут узнать в филиале №1 городской поликлиники №62 (Чапаевский переулок, дом 4) 20 декабря в 15:00.

Занятие школы для молодых родителей о питании детей в первые месяцы жизни пройдет 20 декабря в 09:00 в филиале №2 детской городской поликлиники №58 (Новощукинская улица, дом 10, корпус 1).

К жителям поселения Рязановского 20 декабря приедут мобильные медицинские комплексы с рентгенологическим и стоматологическим оборудованием, пациенты смогут проконсультироваться с врачами (поселок Остафьево, строение 29). Начало приема в 09:00.

День открытых дверей центра здоровья состоится в детской городской поликлинике №39 (проезд Березовой Рощи, дом 2) 21 декабря в 09:00. Можно будет прийти на прием врачей-специалистов: хирурга, травматолога-ортопеда, кардиолога, невролога, эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога.

Лекция «Нарушения сна в детском возрасте» пройдет 21 декабря в детской городской поликлинике №7 (улица Молдагуловой, дом 5а). Начало в 13:00.