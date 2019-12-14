РИАМО - 14 дек. Столичные технопарки с начала 2019 года приняли 85 тысяч учеников городских школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С начала года детские технопарки приняли 85 тысяч школьников. Меня это радует как минимум по двум причинам – старшеклассники все чаще интересуются техническими специальностями и осознанно выбирают профессию. Пока не попробуешь себя в разных сферах, не поймешь, в чем твое призвание», – написал мэр в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что в Москве насчитывается 16 детских технопарков, с которыми сотрудничают свыше 35 столичных вузов.