РИАМО - 14 дек. Неизвестный проник в офис в Пресненском районе столицы, откуда украл 5,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в здании на улице 2-я Брестская. Заявление в полицию подал безработный 53-летний мужчина.

«Из офиса №308, расположенного в здании, неизвестный совершил кражу денег в сумме 5,5 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в совершении преступления разыскивают.