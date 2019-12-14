РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. В медицинские учреждения подмосковных Котельников поставили новое оборудование, в основном в кабинеты акушеров-гинекологов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В медицинских учреждениях Котельников появилось новое оборудование. Изменения коснулись кабинетов акушеров-гинекологов, где установили новые бестеневые лампы. Мощность ламп позволяет не только вести осмотр пациенток, но и проводить малые операции. В период работ по установке оборудования, благодаря четкой организации процесса, записанных пациентов приняли вовремя», - говорится в сообщении.

В материале также добавляется, что на пост медицинских сестер установили современные компьютеры. Новая компьютерная техника позволит быстрее записывать пациентов на консультацию к узким специалистам и заполнять все необходимые медицинские документы.

«Улучшить скорость работы интернета и облегчить заполнение электронной амбулаторной карты пациентов в системе ЕМИАС МО врачам стоматологического отделения поможет установленная кабельная система. Важно, что подрядная организация, проводившая работу, выполнила монтаж предельно аккуратно. Все кабели скрыты в пластиковых коробах и не нарушают эстетический вид помещений», - отмечается в материале.

Также на работу привлекли новых врачей - участкового терапевта, акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики, травматолога-ортопеда, участкового педиатра. Все врачи имеют высокую квалификацию и всегда готовы оказать первичную медицинскую помощь жителям городского округа Котельники.