РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. На предприятии «Комбинат Экологического Обслуживания» в промзоне деревни Машково Люберец проверят герметичность системы отвода газов, при необходимости ее отремонтируют, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

По многочисленным обращениям жителей Люберец накануне управление выехало на АО «Комбинат Экологического Обслуживания» в промышленной зоне Машково. В ходе визуального осмотра нарушений сотрудники управления не обнаружили.

«Управление уведомили, что на предприятии в настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на улучшение системы очистки газов от пиролизной установки, что в свою очередь приведет к снижению выбросов в атмосферный воздух. Планируется проверить герметичность системы отвода газов, при необходимости ее отремонтируют», - говорится в сообщении.

Также на предприятии добавят известковое молочко в водяную завесу отходящих газов в системе очистки, что позволит существенно нейтрализовать вредные вещества. Также собираются провести магистраль отходящих газов через водяную завесу в очистных сооружениях.

Контроль за предприятием осуществляет министерство экологии и природопользования Московской области.

«Благодарим неравнодушных жителей за проявленную обеспокоенность вопросом охраны окружающей среды. Сообщаем, что каждое ваше обращение рассматривается и проверяется, а в случае установленных нарушений природопользования к нарушителю незамедлительно применяются меры в рамках действующего законодательства», - заключается в материале.