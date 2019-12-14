РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 дек. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Востряково улицы 2-я Прудовая, Восточная, Железнодорожная, Новая, проспект 1-го Мая, Школьная», - говорится в сообщении.

Отключение электричества там ожидается с 9:00 до 17:00.

В это же время нарушение электроснабжения ожидается в деревнях Ляхово, Софьино, Вертково, Карачарово, Торчиха, Новленское на улицах Речная и Центральная; селах Кишкино и Кузовлево.

С 10:00 до 12:00 ожидается отключение электроэнергии в деревнях Куприяниха и Лукино, а с 12:00 до 16:00 в деревнях Лукино и Семивраги и в селе Колычево.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем» - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.