РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Главархитектура Московской области согласовала концепцию развития трех парков на территории Подольска, первым благоустроят парк имени Виктора Талалихина, там появится «Голландская деревня» с культурно-досуговым центром, спортивной базой отдыха, веревочным и пейнтбол-парком, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале «Добродел», что в городе не хватает парков, оборудованных для активного проведения досуга.

«Главархитектура Московской области согласовала концепцию развития парка имени Талалихина в центре Подольска, а также парка культуры и отдыха «Дубрава» и Детского парка в микрорайоне Климовск. В соответствии со сложившейся в регионе практикой, очередность благоустройства определяется гражданами в ходе общественных обсуждений и голосований на портале «Добродел», большинство жителей высказываются за благоустройство парка имени Талалихина», - сказал заместитель главы городского округа Подольск Петр Гапонов.

В новую зону в северной части парка «Голландская деревня» войдут культурно-досуговый центр; спортивная база отдыха с раздевалками, санузлами и душевыми; павильон для тира, площадки для игры в баскетбол, волейбол, теннис; площадки веревочного парка; скейт-парка, пейнтбол-парка; кафе с wi-fi зоной; площадки для пикников и аттракционов; амфитеатр для общественных мероприятий; галерея павильонов для проведения ярмарок, фестивалей.

По его словам, в концепции парка предусмотрено создание набережной вдоль реки Пахры протяженностью 1500 метров и шириной от 3 до 10 метров в районе лодочных станций, с террасами летних кафе, оборудованными спусками к реке. Также планируется зона отдыха на Пахре, где можно будет кататься на лодках и катамаранах. Сделают комфортабельную зону отдыха в районе пляжа.

Сделают четыре дополнительных входа в парк, всего их будет шесть. Создадут парк памяти на территории, прилегающей к Воскресенской церкви. Появится парк невест, большая смотровая площадка. Проложат кольцевую велодорожку по всему периметру парка.

Генеральным планом Подольска предусмотрено создание рекреационной зоны в пойме реки Пахры с устройством набережной на всем протяжении реки Пахры от парка культуры до усадьбы Дубровицы.

Проектом предусматривается выделение в парке лесопарковой и прогулочной зон, а также спортивно-оздоровительной, зоны отдыха детей, проведения массовых мероприятий, размещения парковых аттракционов и административно-хозяйственной зоны.