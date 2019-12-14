РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 дек. Пожилые жители Домодедова смогут 17-20 декабря бесплатно посетить бассейн в рамках программы «Активное долголетие», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Для жителей старшего поколения возможно бесплатное посещение бассейна в рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье». Расписание на ближайшие дни: 17-18 декабря с 08:15 до 09:00 в селе Растуново, улица Мирная, дом 3, СК «Атлант», - говорится в сообщении.

Там же можно будет посетить бассейн 20 декабря с 8:15 до 9:00.

Также с 18 и 19 декабря с 8:15 до 9:00 можно бесплатно поплавать в ФОК «Фокус» по адресу: улица Советская, дом 28.

Уточнить информацию можно по телефону: 8(496)793-28-52.