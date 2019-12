All You Need Is Love

Несмотря на популярность All You Need Is Love, лучшей песней 20 века по версии радио «Би-Би-Си» стала Yesterday.

Не все знают, что The Beatles - обладатели статуэтки Премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Они удостоились ее за фильм «Пусть будет так» (Let It Be).

Битломан

Вы – преданный фанат «битлов» и уж точно будете праздновать 16 января, как будто вчера вернулись с концерта. Наверняка в вашей коллекции есть все пластинки группы, в голове играет «Life is very short, and there's no time For fussing and fighting, my friend», «Can’t buy me love» и «All You Need Is Love», а в шкафу – футболка из ливерпульского The Beatles Shop. Вы перечитали кучу интервью с современниками «битлов», изучили все версии появления названия группы и знаете, что первая версия была «Beetles» (Жуки) в честь героев популярного фильма о мотоциклистах, но потом одну букву заменили. Вы точно в курсе, что последний концерт группы в рамках мирового тура состоялся в Сан-Франциско, а последнее совместное выступление несколько лет спустя – на крыше корпорации Apple, и готовы рассказать все легенды о пребывании группы в Москве.

