РИАМО - 14 дек. Аукционный дом Sotheby's продал на торгах знаменитые круглые очки легендарного британского музыканта, одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, сообщает Газета.ru.
«Аксессуар был куплен за 137,5 тысяч фунтов (почти 183 тысячи долларов). Леннон получил очки, когда готовился к роли в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну» в 1966 году. Спустя время они стали ассоциироваться с образом музыканта», – говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте аукционного дома, стартовая цена очков была 6-8 тысяч фунтов. Лот представляет собой солнцезащитные очки в золотой оправе от Oliver Goldsmith с круглыми зелеными тонированными линзами.
Что ты знаешь о The Beatles?
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Знаменитую обложку снимали в Лондоне, для чего на 10 минут пришлось перекрыть уже тогда оживленную улицу Abbey Road.
В Лондоне
Знаменитую обложку снимали в Лондоне, для чего на 10 минут пришлось перекрыть уже тогда оживленную улицу Abbey Road.
В Непале
Изначально двенадцатому альбому The Beatles дали название Everest, но название пришлось поменять: никто из участников команды не захотел ехать в Непал для фотосессии. В результате на обложку альбома попала лондонская улица Abbey Road.
Что ты знаешь о The Beatles? (9/15)
Чем, кроме пешеходного перехода, знаменита обложка пластинки «Abbey Road»?
Креативный директор Apple Records Джон Кош убедил представителей звукозаписывающей компании EMI, что альбом будет отлично продаваться даже без указания названия и исполнителя на обложке, потому что The Beatles на тот момент были самой известной группой в мире.
На обложке нет ни названия группы, ни названия альбома
Креативный директор Apple Records Джон Кош убедил представителей звукозаписывающей компании EMI, что альбом будет отлично продаваться даже без указания названия и исполнителя на обложке, потому что The Beatles на тот момент были самой известной группой в мире.
Идея обложки скопирована с пачки сигарет Everest
Креативный директор Apple Records Джон Кош убедил представителей звукозаписывающей компании EMI, что альбом будет отлично продаваться даже без указания названия и исполнителя на обложке, потому что The Beatles на тот момент были самой известной группой в мире.
Что ты знаешь о The Beatles? (10/15)
Одна из самых популярных песен «битлов» - «Back In The USSR». Выступала ли группа в Москве?
Не все знают, что The Beatles - обладатели статуэтки Премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Они удостоились ее за фильм «Пусть будет так» (Let It Be).
«Пусть будет так» (Let It Be)
Не все знают, что The Beatles - обладатели статуэтки Премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Они удостоились ее за фильм «Пусть будет так» (Let It Be).
«Желтая подводная лодка» (Yellow Submarine)
Не все знают, что The Beatles - обладатели статуэтки Премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Они удостоились ее за фильм «Пусть будет так» (Let It Be).
Поклонник
Вы много читали об истории группы, смотрели фильмы, но обращали внимание только на музыкальные или скандальные события. Например, вы наверняка знаете, что убийца Леннона, перед тем как выстрелить, взял у него автограф. В вашей коллекции есть некоторые диски «битлов», вы даже где-то читали, что идея названия группы пришла Джону Леннону во сне, а вот имена Стюарта Сатклиффа и Пита Беста вряд ли слышали, и тем более не в курсе, кто самый молодой участник группы, и что у битлов есть «Оскар». Это не страшно, ведь для того, чтобы любить The Beatles, необязательно знать их историю досконально.
Вы – преданный фанат «битлов» и уж точно будете праздновать 16 января, как будто вчера вернулись с концерта. Наверняка в вашей коллекции есть все пластинки группы, в голове играет «Life is very short, and there's no time For fussing and fighting, my friend», «Can’t buy me love» и «All You Need Is Love», а в шкафу – футболка из ливерпульского The Beatles Shop. Вы перечитали кучу интервью с современниками «битлов», изучили все версии появления названия группы и знаете, что первая версия была «Beetles» (Жуки) в честь героев популярного фильма о мотоциклистах, но потом одну букву заменили. Вы точно в курсе, что последний концерт группы в рамках мирового тура состоялся в Сан-Франциско, а последнее совместное выступление несколько лет спустя – на крыше корпорации Apple, и готовы рассказать все легенды о пребывании группы в Москве.
Вы меломан, поэтому вы любите «Yesterday» The Beatles так же, как «Богемскую рапсодию» Queen, поэтому вполне можете перепутать некоторые факты из истории группы. Чтобы прослыть «битломаном», вы можете заказать другу «битловские» сувениры из Ливерпуля, но вряд знаете название альбома с портретами участников группы, зато в приличной компании будете с гордостью напевать «Let it be» и «Imagine». Так или иначе, Международный день The Beatles – отличный повод, чтобы освежить воспоминания и узнать что-то новое о «Ливерпульской четверке».
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