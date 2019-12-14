РИАМО - 14 дек. Аукционный дом Sotheby's продал на торгах знаменитые круглые очки легендарного британского музыканта, одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, сообщает Газета.ru.

«Аксессуар был куплен за 137,5 тысяч фунтов (почти 183 тысячи долларов). Леннон получил очки, когда готовился к роли в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну» в 1966 году. Спустя время они стали ассоциироваться с образом музыканта», – говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте аукционного дома, стартовая цена очков была 6-8 тысяч фунтов. Лот представляет собой солнцезащитные очки в золотой оправе от Oliver Goldsmith с круглыми зелеными тонированными линзами.