РИАМО – 14 дек. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предлагается установить в стране почетное звание «Город трудовой доблести», сообщает Газета.ru.

«Согласно документу, почетное звание увековечит подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», – отмечается в сообщении.

Звание будет присваиваться городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в ВОВ, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Кроме этого, город может получить звание, если есть документально подтвержденные факты трудового героизма его жителей в годы войны.

В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также там будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.