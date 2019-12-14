РИАМО - 14 дек. На Манежной площади столицы в одном из павильонов фестиваля «Путешествие в Рождество» для туристов организовали информационный центр, в котором можно узнать о мероприятиях и достопримечательностях мегаполиса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Информационный центр рядом с Музеем археологии Москвы будет работать ежедневно до 12 января. Он открыт с 11:00 до 21:00 по будням, с 10:00 до 22:00 по выходным и праздникам», – говорится в сообщении.

В центре можно получить карты столицы, на которых отмечены основные точки притяжения города, брошюры-путеводители: «Москва: что посмотреть», «По Москве с детьми», «Москва: события и культура». Они представлены на русском, английском и китайском языках.

Кроме того, для туристов свои карты подготовили ВДНХ, музей-заповедник «Царицыно», ГИМ, Еврейский музей и центр толерантности, Московская канатная дорога, смотровая площадка в «Москва-Сити» Panorama 360, «Москвариум» и парк «Зарядье».

Как уточнил представитель пресс-службы комитета по туризму Москвы, в центре консультанты смогут ответить на вопросы туристов на русском и английском языках.

Ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в Москве 13 декабря. Гостей ждут на более чем 80 фестивальных площадках. Главные празднования традиционно состоятся на Манежной и Красной площадях, улицах Новый Арбат, Тверская и других.