РИАМО – 14 дек. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опровергла информацию о 25 миллионах потенциально невыездных россиян-должников, сообщает ТАСС.

Ранее газета «Известия» сообщила, что общее число невыездных должников в России может достичь 25 миллионов человек. Среди них те, кто не платит задолженности по кредитам, услугам ЖКХ и штрафам ГИБДД.

«ФССП России не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян. Всего по состоянию на 1 ноября 2019 года действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По обновленным данным за ноябрь, число ограничений на выезд по сравнению с первой половиной этого года уменьшилось — 3,4 миллиона против 3,58 миллиона.