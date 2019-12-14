РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Полицейские Подольска задержали 47-летнего жителя Липецка, подозреваемого в краже одежды и еды в магазинах округа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от жителя Чехова о том, что неизвестный, находясь в торговом помещении одного из магазинов спортивной одежды на улице Свердлова, тайно похитил две куртки. Сумма материального ущерба составила более 19 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний житель города Липецка. Полицейскими также установлена причастность задержанного к другому аналогичному преступлению. В помещении одного из продуктовых магазинов на проспекте Ленина задержанный совершил тайное хищение товара. Общая сумма материального ущерба составила более 30 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.