РИАМО - 14 дек. Американская бойцовская организация UFC официально утвердила бой действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсона, сообщает Газета.ru.

«Противостояние должно состояться 18 апреля в Нью-Йорке на арене «Барклайс Центр», где свои матчи в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) проводит «Айлендерс», – говорится в сообщении.

В этом году Нурмагомедов был дисквалифицирован из-за драки с ирландским бойцом Конором Макгрегором. После дисквалификации в сентябре он провел поединок против американца Дастина Пуарье, в котором россиянин защитил свой титул чемпиона.

Для Нурмагомедова бой с Фергюсоном станет третьей защитой чемпионского титула UFC в легком весе.