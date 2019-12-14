РИАМО - 14 дек. Строительство многоэтажного жилого дома на 75 квартир по программе реновации в районе Бирюлево Западное в Южном округе столицы планируют завершить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«На Булатниковском проезде, владение 16А, идет возведение надземной части здания жилого дома для переселения по программе реновации. Дом рассчитан на 75 квартир. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году», – сказал руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев.

Фасады здания облицуют искусственным камнем и металлическими панелями. На них установят короба под кондиционеры, а лоджии остеклят. Всего в здании разместятся 22 однокомнатных, 46 двухкомнатных и семь трехкомнатных квартир. Общая площадь квартир составит порядка 4 тысяч квадратных метров.

Первый этаж будет нежилым – здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения, а также центр информирования населения. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Придомовую территорию озеленят и благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземной одноэтажной парковке будут обустроены машино-места на открытой плоскостной стоянке.

По словам Бочкарева, в настоящее время в Южном округе в стадии строительства находятся 16 жилых домов на 3579 квартир для переселения по программе реновации. Их жилая площадь составляет 204,31 тысячи квадратных метров.

«В районе Бирюлево Западное новые квартиры получат жители 15 жилых домов, для начала переселения подобраны две стартовые площадки», - добавил глава депстроя.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.