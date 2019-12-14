РИАМО - 14 дек. В столице установилась очень теплая для начала зимы погода, среднесуточная температура в городе более чем на 5 градусов превышает климатическую норму, а на предстоящей неделе может быть побит суточный рекорд температуры, сообщается на сайте «Метеовести».

«На календаре середина декабря, а в московских сводках погоды нет никакого намека на зиму. Все дело в циклонах, которые, повинуясь мощному течению в атмосфере, проложили свой путь по северу Европейской России, и своими южными перифериями забрасывают к берегам Москвы-реки массы хорошо согретого Гольфстримом влажного атлантического воздуха», – говорится в сообщении.

В мегаполисе средняя температура воздуха прошедших дней части декабря составила плюс 0,6 градуса, что более чем на 5 градусов превышает норму климата.

На следующей неделе будет также пасмурно, осадки преимущественно прогнозируются в виде дождей. В начале недели по ночам прогнозируются температуры около 0 градусов, днем будет положительная температура – плюс 1 – плюс 3 градуса.

«В конце рабочей недели ожидается очередное потепление. 19 и 20 декабря могут быть обновлены суточные рекорды максимальной температуры воздуха. Для этих дней они составляют плюс 5,3 градуса, и если рекорд 19 декабря еще на памяти у москвичей, он установлен в 1982 году, то рекорд 18 декабря известен лишь специалистам – он держится с 1886 года», – уточняется в материале.

Похолодание может прийти в столицу только после 20 декабря. Его силу и продолжительность покажет дальнейших ход синоптических процессов.