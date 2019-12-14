РИАМО - 14 дек. В столице ведется работа по подготовке зимних развлечений, катки зальют после установления минусовой температуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Декабрь в этом году выдался теплый, но мы вовсю готовим для вас зимние развлечения. В городских парках будет большой выбор: катки, горки, лыжные трассы, керлинг и даже школа биатлона. В этом сезоне – много секций для любого возраста», – написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что на сегодняшний день в столице сохраняется плюсовая температура и нет снега, но искусственные катки работают даже в таких условиях. Натуральный лед зальют, когда придет мороз.

Как уточняется на сайте «Зима в парке», в городских зеленых зонах с декабря по февраль пройдут свыше 2 тысяч мероприятий, среди них 80 фестивалей, 200 концертов и 1,4 тысячи мастер-классов.