РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Авария с участием пяти автомобилей в районе съезда на поселок Архангельское в Красногорске стала причиной пробки на Новорижском шоссе в сторону Москвы, сообщил «РИАМО в Красногорске» очевидец.

«От поселка Нахабино до «Глобуса» (гипермаркет - ред.) ехал больше 2,5 часов. На съезде на Архангельское авария, я насчитал 5 автомобилей. Три полосы перекрыли сотрудники ГИБДД, пострадавшие машины уже погрузили на эвакуаторы», - сообщил очевидец.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на Новорижском шоссе образовалась пробка протяженностью около 7 километров, от места ДТП до съезда на Нахабино. На примыкающих дорогах также наблюдается затруднение движения.