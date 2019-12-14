РИАМО - 14 дек. Российские дизайнеры нарядили 30 елок на трех площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве – Кузнецкий Мост (возле ЦУМа), площадь Революции и Новопушкинский сквер, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В дни фестиваля «Путешествие в Рождество» на трех праздничных площадках в центре столицы пройдет настоящий парад мод, на который соберутся необычные модели – самые красивые новогодние ели. На Кузнецком мосту, площади Революции и в Новопушкинском сквере российские дизайнеры представят 30 украшенных деревьев. Всех их будет объединять одна тема – «Елка детства», – говорится в сообщении.

Сразу 20 дизайнерских елок можно увидеть на площадке Кузнецком Мосту. Одна ель, по задумке дизайнера Артема Кривды, – это история о том, как вся семья украшала лесную красавицу игрушками, которые собирались в доме в течение многих лет: золотые шишки, разноцветные бумажные флажки, зеркальные сосульки и стеклянные человечки.

Елка от дизайнера Анастасии Сергеевой повествует о детстве в маленьком поселке. В одном из дворов каждый год дети наряжают елку. На дерево собираю самые разнообразные игрушки: стеклянные из дома, конфеты, мандарины и даже варежки и носки, чтобы в них могли спрятаться от холода маленькие птицы.

Дизайнер Виктория Андреянова представила елку из оргстекла, которая напоминает зимние сосульки.

Лада Туйкина на площади Революции предлагает вспомнить, как все в детстве ждали песни из новогодних фильмов – «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы или с легким паром!» и других. Гирлянды из дисков и кассет напомнят то время, когда любимую песню нельзя было легко найти в Интернете, поэтому каждое ее появление в эфире было небольшим праздником.

На Новопушкинской площади Анна Зайцева украсила елку гжельскими мотивами. Незабываемые узоры, теплый фарфор, из которого так и хочется пить чай с домашним пирогом, семейная традиция – все это рождает особую атмосферу уютного праздника.