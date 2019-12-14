РИАМО - 14 дек. Пьяное застолье в доме в селе Васильевское городского округа Ступино переросло в потасовку, в результате которой была убита женщина, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 11 декабря в доме по улице Клубной обнаружили труп женщины 1975 года рождения.

«За совершенное преступление задержали ранее судимого мужчину 1973 года рождения. Преступление совершено во время ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).