РИАМО - 14 дек. Перед новогодними праздниками жителям России рассказали, как отличить некачественный алкоголь от хорошего, сообщает Газета.ru.

«Специалисты посоветовали покупать алкоголь только в стационарных магазинах с лицензией. Не рекомендуется это делать в павильонах и киосках», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отметил, что продажа спиртного через интернет запрещена: делая покупки алкоголя в Сети россияне подвергают себя большому риску.

Покупателям напомнили, что на бутылке с алкоголем обязательно должна быть неповрежденная федеральная марка для отечественной продукции и акцизная марка для зарубежной. А колпачок на бутылке должен плотно прилегать к стеклу и не в коем случае не должен прокручиваться.