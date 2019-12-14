РИАМО – 14 дек. С 28 ноября по 13 декабря после сообщений о минировании из различных зданий и объектов Москвы эвакуировали порядка 360 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

«С начала волны сообщений о минировании в столице анонимные угрозы получили почти 3,3 тысячи объектов. Сигналы поступали как на электронную почту, так и на телефоны экстренных служб», – отмечается в сообщении.

В пятницу, 13 декабря, в городе пришлось эвакуировать более 20 тысяч человек. Неизвестные угрожали взрывами почти 20 районным судам, десяткам больниц и школ, свыше 20 крупным торговым центрам.

Пик «минирований» пришелся на 10 декабря, когда в столице было эвакуировано свыше 120 тысяч человек с территории порядка 400 объектов. Ни одно из сообщений о якобы заложенных бомбах не подтвердилось.