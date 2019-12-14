РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В подмосковном Подольске столкнулись три иномарки и один грузовик, возможно есть пострадавшие, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Я проезжал в 9:10 по Симферопольскому шоссе и в районе поселка Александровка видел, как столкнулись четыре машины. Кроссовер Hyundai, легковые Toyota и Opel Corsaи один грузовик. Лихач скорее всего был на Opel Corsa, так как от машины вели следы в левый отбойник, двигатель с навесным оборудованием лежали там же. Далее от удара машину скорее всего отбросило к правому отбойнику, где она и осталась стоять. Когда я проезжал мимо, водитель Opel Corsa находился в салоне без движения. Возможно, получил серьезные травмы, возможно, летальный исход», - сказал свидетель.

По его словам, полиции и скорой в это время еще не было.