РИАМО – 14 дек. В России могут появятся роботы-коллекторы, которые будут заниматься взысканием долгов с граждан, сообщает Газета.ru.

Министерство юстиции РФ выступило с законопроектом, который предусматривает внесение изменений в систему взыскания долгов.

«Согласно документу, в России будет введена должность «робота-коллектора», который подразумевает сервис для отправки голосовых сообщений», – говорится в материале.

Робот будет использовать систему генерации речи при звонке должникам, а также сможет поддерживать различные сценарии разговоров с гражданами. Кроме того, он сможет отправлять текстовые, голосовые и иные сообщения.

Законопроект предусматривает ограничения. К примеру, роботы не смогут общаться с россиянами с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные и праздники. Кроме того, они могут быть использованы один раз в сутки и не более восьми раз за месяц.