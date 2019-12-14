РИАМО - 14 дек. Участники столичного проекта «Московское долголетие» поделились мнением о том, почему важно не забывать о себе после 50, рассказали о драйве и преображениях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одна из активных участниц проекта Зарема Боранукова стала ходить на занятия весной 2018 года. Она выбрала танцы и на сегодняшний день ходит на занятия в группу хореографа Олега Вечкасова. Принимала участие в танцевальных марафонах, концертах на крупных площадках. Кроме того, Боранукова пробовала себя и в роли модели. Ее наградили на премией «Человек года» в рамках проекта.

«Моя номинация называлась «Прорыв года», и это очень точно. Потому что случившееся со мной на проекте «Московское долголетие» иначе как прорывом назвать нельзя. Здесь я познакомилась с педагогом, хореографом Олегом Вечкасовым. Он поставил с несколькими парами, в том числе с нашей, шоу-номер «Танго Остапа», — сказала Боранукова.

По ее словам, группа Вечкасова сильно изменилась: танцоры постройнели и научились улыбаться, победили в соревнованиях по формейшену (состязание, в ходе которого на паркете выступает сразу несколько танцевальных пар).

«А еще мы поем — ходим на уроки вокала и репетируем по три раза в неделю. Готовимся выступить на следующем марафоне с гимном «Московскому долголетию», который я написала сама. А ведь еще же есть занятие «Королевская осанка» — и это тоже невероятно. Мы учимся красиво ходить, разбираться в одежде и макияже, даже участвовали в модном показе», — отметила Боранукова.

Руководитель театральной студии «Бабулькины бирюльки», победившей в номинации «Инновация года», Светлана Ермолаева, что на первую встречу театра пришли человек 20, а остались самые стойкие. Они приняли участие в постановке первого фольклорного спектакля про заколдованных старушек с частушками, баснями, стихами. Также театр принял участи в фестивале «Серебряная астра», на котором коллектив заметили.

«Дальше по плану у нас постановка ко Дню Победы — кукольный спектакль по мотивам «Василия Теркина» Александра Твардовского и рассказов Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Куклы уже готовы, они даже похожи на наших актеров», — отметила Ермолаева.

Она также рассказала, что на старте «московского долголетия» к ним начала ходить женщина из хорошей полной семьи, но сама была зажата и очень не уверена в себе.

«Мы потихоньку начали работать с ней: учить ее любить и принимать себя. Через какое-то время у нас в ТЦСО прошел концерт, и среди зрителей была эта женщина. И я ее сначала не узнала, если честно. Потому что она начала делать макияж, поменяла гардероб, держаться стала совершенно по-другому», — уточнила Ермолаева.

По ее словам, каждый из участников «Московского долголетия» пережил преображение: из закрытых, замкнутых куколок они превратились в прекрасных бабочек.