РИАМО – 14 дек. Ученые из колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете США выяснили, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут стать причиной бессонницы, сообщает Газета.ru.

Эксперты провели исследование среди более чем 50 тысяч женщин-добровольцев.

«Сахар, белый хлеб и рис увеличивают уровень сахара в крови, это в свою очередь приводит к бессоннице», – говорится в материале.

Специалисты объяснили это тем, что организм начинает вырабатывать инсулин для понижения уровня сахара в крови. После этого происходит выброс адреналина и кортизола, что влечет за собой нарушение сна.

Для того, чтобы сон был крепким и спокойным, лучше всего употреблять фрукты и овощи.