РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 14 дек. В подмосковном Дзержинском в субботу откроется Никольская ярмарка, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Всех жителей городского округа Дзержинский приглашаем посетить Никольскую ярмарку. Она пройдет 14 декабря», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что ярмарка пройдет в ДК «Энергетик». Начало в 12:00.

В рамках ярмарки пройдет концерт, также будет благотворительная ярмарка.

ДК «Энергетик» находится по адресу: улица Ленина, дом 3.

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