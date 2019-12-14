РИАМО - 14 дек. В результате возгорания, произошедшего в частном доме в деревне Болтино городского округа Мытищи, пострадали несколько человек, пожар тушили около 6 часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 05:02 в поступила информация о возгорании в частном доме по адресу: городской округ Мытищи, деревня Болтино, улица Центральная, дом 25.

«В 10:50 – ликвидация пожара. Есть пострадавшие. К тушению привлекли три единицы техники и 11 человек», – говорится в сообщении.