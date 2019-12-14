РИАМО - 14 дек. На территории Европейской России в ближайшие дни ожидается не по сезону теплая погода, температура будет превышать климатическую норму на 5-8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Причина такой аномалии – атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой очень теплый воздух Атлантики», – говорится в сообщении.

Самое большое отклонение от климатической нормы по температуре нормы будет наблюдаться в северо-восточных районах Европейской России, Ненецком автономном округе и Республике Коми.

Также в центральных районах отмечают область повышенного атмосферного давления, в отдельных регионах ожидается туман и гололед.

В столице в субботу практически без осадков, в течение суток температура ожидается около нуля. В воскресенье прогнозируется дождь и мокрый снег, температура повысится до плюс 3 градусов. Теплым с осадками будет и понедельник.