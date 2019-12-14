РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. В подмосковных Котельниках в ходе рейда выявили «резиновую» квартиру, в ней нелегально проживали люди, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

Cотрудники правового управления администрации городского округа Котельники совместно с Люберецким районным отделом судебных приставов провели рейд по выявлению «резиновых» квартир.

«В ходе проверки выявлена квартира, в которой размещено более 15 двухуровневых кроватей, с проживающими там лицами. Сотрудники незамедлительно связались с собственником жилого помещения и сообщили о необходимости устранения нарушений», - говорится в сообщении.

Данные рейды будут проводиться регулярно для улучшения качества жизни жителей городского округа Котельники.