РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Четыре председателя советов многоквартирных домов (МКД) из Подольска стали призерами II областного смотра-конкурса «Лучший председатель совета МКД Московской области», сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области в Подольске Ольга Дорофеева.

13 декабря делегация Подольска приняла участие в ежегодном итоговом областном форум-съезде «Управдом», проходившем на территории Красногорска. На форуме обсуждали работу системы Добродел, включение домов в областной реестр на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, перерасчет за коммунальную услугу ТКО при временном отсутствии жителей, капитальный ремонт и многие другие вопросы.

«Приятным событием форума стало награждение победителей и призеров II областного смотра-конкурса «Лучший председатель совета МКД Московской области». Денежными призами отметили четырех лучших председателей советов МКД Подольска», - сказала Дорофеева.

Третье место у Виктора Макарова - МКД на улице Генерала Смирнова, 11; пятое место разделили Светлана Локтева (МКД на улице 43-й Армии, 15), Ирина Терехина (МКД на улице Академика Доллежаля, 26) и Александр Щербатюк (МКД на Парадном проезде, 4А).

У Локтевой награждение произошло в ее день рождения. Коллеги от души поздравили именинницу не только с призовым местом, но и с личным праздником, и пожелали крепкого здоровья, благополучия, успехов в общественной деятельности на благо дома.