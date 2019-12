РИАМО - 14 дек. Топ самых популярных музыкальных клипов на YouTube с 2010 года по 2019 годы сформировали по количеству просмотров, сообщает Газета.ru.

Музыкальные клипы YouTube за данный период времени пользователи посмотрели свыше 37 миллиардов раз.

«На первом месте среди самых просматриваемых оказалось видео Луиса Фонси и Daddy Yankee на песню Despacito, которое появилось в 2017 году», - говорится в сообщении.

На втором месте находится клип на песню Shape of You Эда Ширана. В топ также попала еще одна работа британского певца - Thinking Out Loud. Он стал единственным, чьи клипы дважды представлены в данном рейтинге.

В топ также попали клипы на песню Sorry Джастина Бибера, на песню Roar Кэти Перри и на песню Sugar группы Maroon 5.